Стало известно, куда ушли огромные суммы из кошельков россиян, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Агентства "Автостат" поделилось статистикой, согласно которой с начала текущего года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 963 миллиардов рублей. Как оказалось, этот показатель обошёл прошлогодний на целых 8%.

90% всех купленных авто пришлось на иностранные марки. На них граждане потратили 867 миллиардов рублей. Больше всего заработали компании Kia, Toyota, Hyundai и Mercedes-Benz.

Десятая часть всей емкости рынка пришлась на отечественные машины — 96 миллиардов рублей. При этом 90 миллиардов рублей потрачено на приобретение автомобилей Lada, а оставшиеся 6 млрд рублей — на модели «УАЗ».

Дмитрий Шевченко