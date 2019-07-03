За сколько метров от радара ДПС нужно сбавлять скорость, сообщает DEITA.RU.

Как известно, верных способа избежать штрафов два: соблюдать ПДД и скоростной режим или вовремя тормозить перед камерами. Из них многие почему-то предпочитают второй, поэтому подсказываем лайфхак.

Радары есть разные: некоторые засекают скорость движения с десяти метров, некоторые – с километра. Расположенный на загородных трассах Комплекс «Арена» при благоприятных погодных условиях «видит» скорость с полутора километров. ЛИСД-2Ф «читает» подъезжающих с двухсот метров, Стрелка СТ – триста пятьдесят метров, Искра 1 – за четыреста. Сложнее всего спастись от Беркута в руках ГИБДД, который фиксирует скорость с восьмисот метров в зоне прямой видимости. Это стоит иметь в виду.

Анастасия Туркова