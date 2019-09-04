Названа величина увеличения стоимости проезда на самолётах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Представитель Минтранса России Светлана Петрова рассказала на полях Восточного экономического форума, проходящего в этим минуты во Владивостоке на острове Русский в кампусе ДВФУ, о том, что стоимость авиабилетов в первом полугодии этого года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%.

При этом, Петрова указала, что итоговое подорожание билетов по 2019 году будет в первую очередь зависеть от стоимости авиакеросина.

Ранее "Известия" сообщали о том, что по словам представителя руководства Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Бориса Шокурова стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%.

При этом Федеральная антимонопольная служба не согласилась с оценками эксперта и не увидела поводов для повышения цены на авиабилеты.

Дмитрий Шевченко