Вот насколько вырастут пенсии сейчас и в дальнейшем

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Пенсии увеличатся, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "РГ".

Стать больше может страховая пенсия: вероятно, ее увеличат на 6,6 процента. Инфляция будет не выше 3,8 процента, а через год 3 процента. Пенсионный балл будет оцениваться в 93 рубля, поясняют в ПФР.

Социальная пенсия станет больше на семь процентов (в текущем году на увеличилась на два процента). В 2021 году она повысится на 6,3 процента. В 2022 году страховую часть пенсии увеличат на 5,9 процентов, а социальную на 3,1 процента. Пенсионный балл будет стоить 98,86 рубля к 2021 году и 104,69 к 2022-му.

Средняя страховая пенсия к окончанию нынешнего года должна дорасти до 14,6 тысячи рублей, у неработающих до 15,5 тысячи рублей. Социальная пенсия будет равна 9,3 тысячи рублей.

Анастасия Туркова

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