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Вот настолько подорожало жильё в России

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Стало известно, насколько квартиры на рынке недвижимости выросли в цене, сообщает DEITA.RU.

Желающим приобрести свои квадратные метры придётся выложить больше денег, чем этого требовалось ещё год назад. Результаты последнего исследования компании Knight Frank показывают, что удорожание жилья по всей стране в целом составило около 7%.

В качестве одного из аргументом роста эксперты называют фактор приближающегося реформирования сферы недвижимости в России, в особенности, жилого сегмента. 

В этой связи, и новых покупателей, и собственников готовых квартир, и строительную отрасль могут ожидать новые законодательные инициативы и всяческие другие факторы, влияющие на стоимость квадратных метров.

Так, одним из недавних нововведений, поменявших баланс спроса и предложения, стала отмена договоров долевого строительства. Из-за этого на рынке ожидается подорожание квартир.

Дмитрий Шевченко

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