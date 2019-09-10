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Вот настолько подорожало жильё в России
10 Сентябрь 2019, 09:30
Стало известно, насколько квартиры на рынке недвижимости выросли в цене, сообщает DEITA.RU.
Желающим приобрести свои квадратные метры придётся выложить больше денег, чем этого требовалось ещё год назад. Результаты последнего исследования компании Knight Frank показывают, что удорожание жилья по всей стране в целом составило около 7%.
В качестве одного из аргументом роста эксперты называют фактор приближающегося реформирования сферы недвижимости в России, в особенности, жилого сегмента.
В этой связи, и новых покупателей, и собственников готовых квартир, и строительную отрасль могут ожидать новые законодательные инициативы и всяческие другие факторы, влияющие на стоимость квадратных метров.
Так, одним из недавних нововведений, поменявших баланс спроса и предложения, стала отмена договоров долевого строительства. Из-за этого на рынке ожидается подорожание квартир.
Дмитрий Шевченко
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