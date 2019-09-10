Вот настолько подорожало жильё в России

Стало известно, насколько квартиры на рынке недвижимости выросли в цене, сообщает DEITA.RU.

Желающим приобрести свои квадратные метры придётся выложить больше денег, чем этого требовалось ещё год назад. Результаты последнего исследования компании Knight Frank показывают, что удорожание жилья по всей стране в целом составило около 7%.

В качестве одного из аргументом роста эксперты называют фактор приближающегося реформирования сферы недвижимости в России, в особенности, жилого сегмента.

В этой связи, и новых покупателей, и собственников готовых квартир, и строительную отрасль могут ожидать новые законодательные инициативы и всяческие другие факторы, влияющие на стоимость квадратных метров.

Так, одним из недавних нововведений, поменявших баланс спроса и предложения, стала отмена договоров долевого строительства. Из-за этого на рынке ожидается подорожание квартир.

Дмитрий Шевченко