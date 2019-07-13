Пресс-секретарь главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как проходил телефонный разговор с Зеленским, и что сказал лидеру Украины Путин, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру».

По словам Пескова, Путин сказал Зеленскому «Здравствуйте» - именно с этого начался их диалог. Именно с этого, а не с темы Донбасса и Крыма главы стран начали беседу. А вот как шла вся остальная часть разговора, Песков не сообщил. Предложил спросить об этом в столице Украины.

Напомним, что разговор состоялся по инициативе Украины одиннадцатого июля, и обсуждался в беседе конфликт на юго-востоке Украины и возвращение на родину граждан, удерживаемых обеими сторонами.

Анастасия Туркова