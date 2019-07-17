Зачем автовладельцы останавливают магнитную подвеску, сообщает DEITA.RU.

Сама по себе подвеска обеспечивает возможность быстрой и комфортной езды. Они бывают различной конструкции, передние, задние, отличающиеся по количеству элементов.

У магнитной подвески конструкция предполагает несколько магнитов, одинаковые поля которых отталкиваются друг от друга, что позволяет обойтись без некоторого количества дополнительных элементов.

Электромагнитные подвески делают более комфортной дорогу по ямам и неровным дорогам, кузов с ней практически не кренится. Даже «лежачие полицейские» с ней оказывались практически бесполезны, что не может не радовать установивших ее водителей.

Несмотря на очевидное удобство, есть минус: ей требуется источник питания, поскольку при незапущенном двигателе она не действует.

Анастасия Туркова