Вот почему автолюбители устанавливают магнитную подвеску
Зачем автовладельцы останавливают магнитную подвеску, сообщает DEITA.RU.
Сама по себе подвеска обеспечивает возможность быстрой и комфортной езды. Они бывают различной конструкции, передние, задние, отличающиеся по количеству элементов.
У магнитной подвески конструкция предполагает несколько магнитов, одинаковые поля которых отталкиваются друг от друга, что позволяет обойтись без некоторого количества дополнительных элементов.
Электромагнитные подвески делают более комфортной дорогу по ямам и неровным дорогам, кузов с ней практически не кренится. Даже «лежачие полицейские» с ней оказывались практически бесполезны, что не может не радовать установивших ее водителей.
Несмотря на очевидное удобство, есть минус: ей требуется источник питания, поскольку при незапущенном двигателе она не действует.
Анастасия Туркова