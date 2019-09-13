Вот почему автомобиль уводит в сторону

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Эксперты рассказали, из-за чего автомобиль едет хуже после замены проколотого колеса на запасное. Подробности сообщает DEITA.RU.

Под «едет хуже» чаще всего водители подразумевают, что во время движения прямо авто словно уводит в сторону. Чтобы решить проблему, приходится постоянно крутить руль в сторону, словно при повороте.

«В данном случае, нормальному движению колес мешает «свежая запаска». В отличии от «рабочих» шин, протектору запасного колеса не от чего истираться, из-за чего после его установки на место испорченного происходит небольшой перекос», - говорят специалисты CAR.RU

В случае, когда в багажнике авто вместо полноценного запасного колеса находится «банан», автолюбителям советуют установиться его на заднюю ось. В противном случае автомобиль будет не только «немного косить», но и «крутиться» по всей проезжей части. Исправить проблему поможет регулировка развал-схождения.

Другие причины «заноса» колес после замены: поломка суппорта, слабая затяжка колеса, неправильный развал.

Отметим, длительная езда на запасном колесе небезопасна. Автомеханики рекомендуют не тянуть с заменой «запаски» на полноценное колесо из основного комплекта.

Екатерина Цой

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