Автомобиль вибрирует при движении – такое случается часто, а причины могут быть разные, сообщает DEITA.RU.

Если шины, колеса, тормоза, рулевое управление и подвеска в норме, нужно рассмотреть еще несколько причин.

Ось: она могла изогнуться во время езды по убитой дороге, а заметно это стало задним числом. Повреждение карданного вала и изгиб. Изношенные соединения CV или их разрыв.

Двигатель. Свечи повреждены или загрязнены, повреждена проводка. Воздушные и топливные фильтры, впуск. Воздушные и топливные фильтры – загрязнение, повреждение. Машина может дрожать из-за нехватки воздуха и топлива.

Поврежденные шланги: он мог треснуть, сломаться или отсоединиться.

Сломанные опоры двигателя – здесь нужно проверить крепления и при необходимости поменять их.

Неисправный ремень ГРМ: здесь любые проблемы и повреждения станут причиной потери точной калибровки, что вызовет дрожание двигателя. Его также придется заменять, чтобы устранить проблему.

Анастасия Туркова