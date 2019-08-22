Руководство ФАС озвучило причину, сообщает DEITA.RU.



В России продолжают обсуждать высокий ценник по полеты на произведенных в стране ближнемагистральных самолетах «Сухой Суперджет 100». Как стало известно РИА Новости, замглавы Федеральной антимонопольной службы Александр Редько направил письмо в Минтрас, Минпромторг и вице-премьеру Максиму Акимову с требованием принять меры к тому, чтобы простой самолетов не влиял на стоимость билетов.

Сейчас в среднем цена билета на «Суперджет» дороже на 20%, чем на аналогичные рейсы, совершаемые другими бортами. Дело в том, что российские авиакомпании имеют сложности с получением запчастей на «Суперджеты». Долгий простой самолета вынужденно приводит к увеличению стоимости билетов на него.

Елена Миронова