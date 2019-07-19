Почему датчики топлива в авто работают неправильно, сообщает DEITA.RU.

Если стрелка индикатора не поднимается от нуля, сколько бы топлива не было в баке, значит, либо проводка у самого датчика оборвалась, либо появились проблемы с предохранителем в цепи питания.

Если индикатор при включении зажигания авто или при заправке поднимается, но потом падает на руль, проверьте контакты у бегунка-потенциометра. Возможно, он износился.

Если не работает лампочка индикации прибора, которая должна показывать максимальный уровень топлива в баке – она могла перегореть, проверьте ее. Или же оборвалась проводка, и дело в этом. Возможно, ослабели контакты.

Если показания счетчика некорректны – нужно проверить и исключить разгерметизацию поплавки. Возможно, технология нарушена при ремонте, замене или обслуживании систем.

Анастасия Туркова