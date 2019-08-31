Многих водителей возмущает ситуация, когда судья или прокурор нарушил то же самое правило дорожного движения, что и так называемый простой смертный, однако его не оштрафовали, а с водителя не только денег содрали, но еще и прав лишили. С чем связано такая дискриминация, разбиралось DEITA.RU.

На самом деле все очень понятно, а главное — просто. Судьи и прокуроры могут быть привлечены к административной ответственности только коллегами. Об этом сказано в законе «О статусе судей» и «О прокуратуре РФ».

Так, судью можно привлечь только при помощи квалификационной коллегии судей, а все правонарушения, которые совершил прокурор, находится в компетенции органов прокуратуры.

В связи с этим, когда инспектор ГИБДД останавливает нарушившего судью или прокурора, ему необходимо вызвать дежурного прокурора, который может быть очень недоволен тем, что его пригласили ради превышения скорости на 21 километр в час.

Екатерина Брязгунова