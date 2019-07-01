Молодые водители зачастую волнуются, когда их останавливает инспектор ГИБДД. Делать этого не нужно, потому что у стража порядка наверняка есть веские причины для остановки транспортного средства, при этом не всегда они касаются водителя, сообщает DEITA.RU со ссылкой на автоэксперта.

Существует только шесть основных причин, по которым сотрудник ДПС решил остановить именно вам, и только одна из них — нарушение вами правил дорожного движения. Остальные пять — вполне безобидные.

Так, вас могут остановить, если нужны понятые для проведения каких-либо действий с другим водителем. Если что-то случилось, страж порядка может затормозить вас и опросить в качестве свидетеля. Возможно, инспектору срочно нужен автомобиль, а ваш идеально подходит. Кроме того, сотрудник ДПС может просто проверить документы — этого еще никто не отменял.

Похожая машина находится в угоне — также может стать причиной для остановки автомобиля.

Екатерина Брязгунова