Клиент Сбербанка из Санкт-Петербурга получил sms-сообщение о том, что с его счета через «Сбербанк Онлайн» списали 29 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

По его словам, он тут же позвонил по номеру 900, однако сотрудники кредитной организации заявили, что перевод совершен на карту этого самого клиента, и назвали номер карты. Однако такой карты у него никогда не было, поэтому он написал обращение в банк с целью, чтобы в проблеме разобрались.

Оказалось, деньги переведены на счет банковской карты полного тезки мужчины. У них не только совпадали фамилия, имя и отчество, но и дата, и год рождения. После многочисленных обращений банк разобрался. Эта история, по словам мужчины, произошла в апреле. А вот недавно случилось то же самое.

Стоит отметить, что недавно «Сбербанк» анонсировал обновление приложения и подключение искусственного интеллекта, именно после этого, по мнению многочисленных клиентов банка, деньги начали пропадать через приложение.

По словам эксперта из Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, все проблемы клиентов «Сбербанка» никак не связаны с обновление приложения «Сбербанк Онлайн». В беседе с корреспондентом Life он заверил, что жалобы на данную кредитную организацию были всегда и встроенные накануне искусственный интеллект никак не связан с техническими ошибками.

Отмечается, что нейронные сети — это примерно то же самое, что и контентная реклама в интернете. Пользователю предлагают воспользоваться теми услугами, к которым он ранее прибегал.

В свою очередь в Сбербанке пояснили, что при любых проблемах нужно обращаться либо по телефону 900 в контактный центр, либо посредством специальной формы в приложении. После этого все недоразумения будут решены.

Екатерина Брязгунова