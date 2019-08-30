Федеральная нотариальная палата опубликовала личные данные всех своих залогодателей. Таким образом, сайт ФНП стал «подарком судьбы» для разного рода мошенников. Об этом сообщает DEITA.RU.

По мнению специалистов палаты, публикация персональных данных (ФИО, номер и серия паспорта, место и дата рождения и т.д.) граждан, чье имущество было отдано под залог – вполне законная процедура, позволяющая исключить ошибки при полном или частичном совпадении персональных данных как залогодателей, так и кредиторов.

Официальный сайт нотариальной палаты располагает к быстрому поиску «жертв» с полным комплектом необходимых сведений для незаконных махинаций – достаточно ввести имя и фамилию или VIN-номер залогового автомобиля.

А между тем, в федеральном законе «О персональных данных» четко оговариваются случаи нарушения права граждан на защиту ПД. Среди них – публикация личных данных сети Интернет без письменного разрешения владельца и попадание ПД в руки третьих лиц любым способом, если гражданин не давал на то согласие.

Юристы выражают надежду, что в ближайшее время вопиющей ситуацией заинтересуется Роскомнадзор и добавит сервис в список запрещенных.

Екатерина Цой