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Вот почему нельзя давать другим свою скидочную карту
В будущем из-за доброго дела начнутся проблемы, сообщает
DEITA.RU.
Обычная ситуация – попросить на кассе магазина соседа по очереди одолжить скидочную карту. Но обычная просьба может создать много проблем для всех.
Прежде всего, если об этом узнает менеджер, вас могут лишить скидочной карты и всех накопленных бонусов. Это связано с условиями договора, который вы подписали – не передавать карту тертьим лицам.
Кроме того, сосед по очереди может быть мошенником – пока ваша карта у него, он сможет завладеть личными данными или списать ваши бонусы себе.
И, наконец, если тот, кому вы помогли, захочет вернуть вещь в магазин, у него могут потребовать дисконтную карту. Разумеется, ее не будет – возникнут проблемы.
Елена Миронова