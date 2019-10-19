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Вот почему нельзя хранить эти документы в бардачке
Специалисты по безопасности дали ответ ленивым водителям,
сообщает DEITA.RU.
Бардачок – удобное место для хранения разных автодокументов – положил и уверен, что точно не забудешь. Однако специалисты не рекомендуют хранить там даже сервисную книжку.
Прежде всего, внутри салона часто происходят перепады температур, кроме того, попадает влага. Из-за этого любая бумага со временем превратится в труху.
Еще одна причина – автоворы. Угоняя автомобиль, они бонусом получают и все документы на него.
И, наконец, если у вас машина была куплена у официального дилера, то крайне важно вести сервисную книжку – туда вносят всю информацию о проведении ТО. Если в течение гарантийного срока происходит поломка, то доказать, что это не ваша вина, можно только с помощью этой книжки. Выход ее из строя или пропажа принесет владельцу много убытков: проводить ремонт придется за свои деньги.
Елена Миронова