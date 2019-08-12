Мошенники могут буквально украсть вашу личность, сообщает DEITA.RU.



Финансовые эксперты не рекомендуют носить СНИЛС (свидетельство страхования) в паспорте. Дело в том, что мошенники, заполучив сразу два ваших документа, могут без труда получить кредит на ваше имя.

Как пишет автор канала «Не хочу кредит», имея на руках сразу два таких документа, мошенник может получить небольшой потребительский кредит или микрозайм – как правило, для таких целей нужны только документы, но не присутствие человека.

Елена Миронова