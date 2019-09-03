Многие автомобилисты подбирают на трассе попутчиков и никогда не задумываются, почему этого делать не стоит. О том, почему лучше проехать мимо голосующих на обочине, рассказывает DEITA.RU со ссылкой на канал «Автолюбитель».

Эксперты выделяют основные три причины, почему не нужно подбирать попутчиков. Первая и главная — опасность. В современной действительности на водителей нередко нападают грабители. Они накидывают удавки на шею, ударяют битами и ножами. И если человек работает таксистом - такой риск оправдан, но рисковать на пустом месте эксперты не рекомендуют.

Никакой материальной выгоды не несет такое доброе дело, как подвести попутчиков. Большая часть из них все равно не заплатит, так как на трассе в основном встречаются автостопщики, а они, как известно, бедны.

Стоит помнить, что заниматься частным извозом, не имея на то специального разрешения, запрещено законом. Конечно, инспектору ГИБДД будет сложно доказать, что вы везете пассажира, однако если это сделать получится — штраф в 15 тысяч гарантирован.

Екатерина Брязгунова