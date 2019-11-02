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Вот почему нельзя пользоваться зарплатной картой после увольнения
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Вот почему нельзя пользоваться зарплатной картой после увольнения
Это может привести к неприятным последствиям и даже
появлению долгов, сообщает DEITA.RU.
Вам отключат овердрафт
Даже если на карте была возможность уходить в овердрафт, то после увольнения вам ее отключат. А минус на счете будет приравнян к долгу по кредиту.
Будут взимать плату за годовое обслуживание
По договору с работодателем банк не брал с вас плату за обслуживание карты. Когда ваш пластик стал личным, с вас тут же начнут брать эту плату.
Высокие проценцы по займу
Если банк решит не отключать овердрафт, он может начислять проценты за пользования своими деньгами. Иногда эти цифры доходят до 49%.
Елена Миронова