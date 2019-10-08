Вот почему нельзя выкатывать бензин до загорания лампочки

Многие российские автомобилисты имеют привычку выкатывать бензин до загорания красной лампочки на панели в надежде, что успеют дотянуть до заправки. Почему так делать не стоит и чем это чревато, информирует DEITA.RU.

Самое страшное, что может произойти, — моторчик электрического бензонасоса начнет дышать обычным воздухом. Не менее опасно для автомобиля попадание воздуха в магистраль. Все это может негативно сказаться на некоторых элементах, в том числе топливной аппаратуре, сетчатном фильтре. И даже если удастся на «пустом» баке дотянуть до АЗС, могут появиться серьезные проблемы.

Всем автомобилистам стоит помнить, пишет РГ, когда бензобак полон, топливный насос будут охлаждаться самим бензином. Если же бензина в баке не хватает, то насос будет греться и в итоге может расплавиться, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Екатерина Брязгунова