Опытные водители предупреждают: это может вывести из строя двигатель, сообщает DEITA.RU.



Многие водители не задумываются, когда лучше заправлять авто. Однако опытные рекомендуют не делать этого сразу после того, как бензовоз сольёт топливо.

Дело в том, что бак, в котором хранится топливо на АЗС, со временем ржавеет. Ржавчина падает в бак, смешивается с грязью и пылью. Эти частицы крайне вредны для топливной системы и двигателя.

Однако, когда топливо не сливается, ржавчина опускается на дно и не попадает в баки. А вот когда бензин под напором вливается в хранилище, то поднимает со дна весь мусор. Именно поэтому лучше подождать хотя бы 20 минут после отъезда бензовоза.

Елена Миронова