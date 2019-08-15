На трассах все чаще можно встретить инспекторов ГИБДД с планшетами в руках. Многие водители задаются только одним вопросом: «Зачем им эта дорогостоящая электронная техника?». Ответ на самом деле прост, сообщает DEITA.RU.

Как пишет интернет-издание Drivenn, планшеты нужны сотрудникам Госавтоинспекции, чтобы на месте выяснять следующие моменты: наличие у водителя неоплаченных штрафов и повторных нарушений одного правила ПДД.

В два раза больше станет сумма штрафа для того, кто привлекается по одному нарушению повторно. Особенно упорствующих могут даже посадить на пятнадцать суток или отправить на принудительные работы.

Также планшет поможет убедиться, что права действительны, и что автомобиль не угнан.

Анастасия Туркова