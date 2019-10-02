Вот почему отечественная медицина бесит россиян

Минэкономразвития выяснил, почему россияне недовольны уровнем оказания медицинской помощи в стране, сообщает DEITA.RU.

Согласно исследованию ведомства, опубликованному на сайте правовой информации, по итогам прошлого года, удовлетворенность отечественной медициной со стороны граждан России упала почти на полтора процента, по сравнению с 2017 годом.

«Только тридцать восемь и семь десятых процентов россиян довольны качеством оказания различных медуслуг в больницах и поликлиниках страны. Это означает, что в прошлом году работа в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» была проведена в недостаточном объеме», - заявили в Министерстве, ответив, что ожидаемый уровень удовлетворенности населения медициной должны были довести до сорока одного и семи десятых процента.

Также в ведомстве выяснили главные причины недовольства граждан. Оказалось, что больше всего россияне недовольны слишком долгим ожиданием приемов врачей, большими «живыми» очередями, недостаточным количеством узкопрофильных медицинских специалистов и устаревшим или некачественным оборудованием для диагностики заболеваний.

Екатерина Цой