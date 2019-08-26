Инспекторы ДПС для проверки могут останавливать автомобили по закону и ПДД, сообщает DEITA.RU.

Регламент остановки прописан в двух пунктах правил дорожного движения — в 87-м и 88-м. Согласно им, остановка автомобилей и других средств осуществляется с учетом ПДД, при соблюдении безопасных мер и в безопасных местах. Остановка автомобилей в запрещенных местах возможна для пресечения преступлений и других опасных явлений.

В связи с этим если сотрудник ГИБДД остановил автомобиль, а тот попал в ДТП, то водитель может попробовать через суд доказать виновность инспектора. Однако для полной картины необходимо иметь видеорегистратор. При этом не стоит забывать, что при выполнении требований сотрудника необходимо помнить о безопасности и желательно не совершать резких движений, чтобы не оказаться в аварийной ситуации.

Иван Юрьев