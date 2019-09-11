Вот почему россияне массово гибнут в Турции

Количество россиян, с которыми случился несчастный случай, значительно увеличилось на юге Турции. Об этом сообщает DEITA.RU.

С начала сезона по разным причинам погибло 88 российских туристов. Кроме того, произошло около 40 случаев медицинской эвакуации.

По словам российского посла в Анкаре Алексея Ерхова, которого цитирует РИА Новости, это связано с увеличившимся турпотоком в Турцию. Только в 2018 году шесть миллионов россиян отправились в поездку, а в этом году их будет больше.

Отмечается, что многие россияне просто-напросто не задумываются о своей безопасности, поэтому попадают в такие ситуации.

Яркий пример люди с сердечно сосудистыми заболеваниями. В летний сезон они прибывают на курорт, где очень жарко, и у них просто-напросто не выдерживает сердце.

Напомним, в 2019 году в Турции произошло сразу два трагических события с российскими детьми. В городе Аланья в бассейне утонула девочка 2013 года рождения, а двенадцатилетнюю из Петербурга затянуло за руку в открытую трубу бассейна города Бодрум. Спустя десять дней ребенок скончался.

Екатерина Цой



