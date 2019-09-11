Новости партнеров
Вот почему россияне массово гибнут в Турции
11 Сентябрь 2019, 19:45
Количество россиян, с которыми случился несчастный случай, значительно увеличилось на юге Турции. Об этом сообщает DEITA.RU.
С начала сезона по разным причинам погибло 88 российских туристов. Кроме того, произошло около 40 случаев медицинской эвакуации.
По словам российского посла в Анкаре Алексея Ерхова, которого цитирует РИА Новости, это связано с увеличившимся турпотоком в Турцию. Только в 2018 году шесть миллионов россиян отправились в поездку, а в этом году их будет больше.
Отмечается, что многие россияне просто-напросто не задумываются о своей безопасности, поэтому попадают в такие ситуации.
Яркий пример люди с сердечно сосудистыми заболеваниями. В летний сезон они прибывают на курорт, где очень жарко, и у них просто-напросто не выдерживает сердце.
Напомним, в 2019 году в Турции произошло сразу два трагических события с российскими детьми. В городе Аланья в бассейне утонула девочка 2013 года рождения, а двенадцатилетнюю из Петербурга затянуло за руку в открытую трубу бассейна города Бодрум. Спустя десять дней ребенок скончался.
Екатерина Цой
Читайте также:
Последнее
Новости
Сбербанк сделает подарок желающим получить ипотеку
12 Сентябрь 2019, 00:15
Компания закрылась: россияне травились "здоровой пищей"
11 Сентябрь 2019, 23:32
Куда россиянам девать детей, сказал Медведев
11 Сентябрь 2019, 23:02
Власти накажут автолюбителей за детей в салоне
11 Сентябрь 2019, 22:32
Правительство изменило пенсионную реформу
11 Сентябрь 2019, 22:01
Более 2 тысяч семей получили выплаты на первенцев
11 Сентябрь 2019, 21:55