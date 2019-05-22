В Чехии объяснили, почему страны Запада не любят Россию, сообщает DEITA.RU. Информация об этом появилась в чешском издании Parlamentní Listy, материал журналиста Йиржи Кобза.

Как пишет РИА ФАН, Россия настораживает Запад традиционными ценностями, которые истребляются в Европе и США. Заявления о «российской угрозе» и влиянии на общественное мнение регулярно появляются в европейских СМИ.

Кобза утверждает, что Москва действительно угрожает Западу, отстаивая неприемлемую для США и ЕС идеологию сохранения исторической памяти и поддержки патриотизма. Россия уважает, тщательно сохраняет и прививает молодым поколениям национальные традиции.

Журналист добавляет, что Родина, представленная как федерация народов, живущих вместе в мире и сотрудничестве, много значит для простых людей в России. Также российские мужчины и женщины имеют равные права, но не поддерживают сумасшедший гендеризм и крайний феминизм, не пропагандирует меньшинства, шествия за легализацию наркотиков и гей-парады.

Кобза сказал, что жители России не стремятся переписать историю, празднуют День Победы и чтут своих предков даже спустя много лет, в то время как на Западе эти ценности на протяжении 30 лет недооценивались и забывались.

Анастасия Туркова