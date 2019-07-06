Эксперты предупреждают: дорожать не будет, сообщает DEITA.RU.



На протяжении всей пятницы российский рубль никак не мог определиться с движением к основным мировым валютам. Однако ближе к вечеру 5 июля рухнул на фоне доллара США. Об этом сообщает издание «Эксперт».

По мнению специалистов, падение рубля и рост доллара произошли по одной причине. Данные по занятости в сельском хозяйстве США оказались сильно выше того, что предполагали аналитики. Это и позволило доллару вырасти, а рублю просесть.

Официальный курс доллара на 6 июля – 63,58 рублей (+18,28 ). Такой рост на 0,6% произошел впервые с 20 июня.

Елена Миронова