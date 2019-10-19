Вот почему смертельно опасно продавать авто в одиночку

Молодая автоледи из Екатеринбурга заключила сделку с покупателями машины; в результате лишилась и транспорта, и жизни, сообщает DEITA.RU со ссылкой интернет-сообщество «За рулём».

В России владельцы авто, по тем или иным причинам решившие продать своего четырехколёсного товарища, редко обращаются в официальные автосалоны. Ещё реже пользуются услугами компаний-посредников, съевшим собаку на этом бизнесе. «Зачем отдавать кому-то деньги?» — думают они. Россиянка в попытке заключить рыночные отношения с незнакомцами отдала за это намного больше.

Случилось все в Екатеринбурге – девушка выставила объявление о продаже, покупатель нашёлся быстро. Неудивительно, ведь это относительно свежий кроссовер Audi Q5, знаменитый своей «умной» подвеской и регулируемым кузовом.

Женщина назначила встречу в одном из людных мест уральской столицы: купить автомобиль явились двое мужчин. Осмотрели, подергали и, как это часто бывает – попросили прокатиться. Убедиться, так сказать, в правильности выбора. Однако желание во что бы то ни стало заполучить кроссовер, по данным следствия, оказалось выше здравого смысла и человеческой морали.

Девушку попросту убили прямо в машине во время тест-драйва. Покупатели избавились от тела, выкинув его в канализационный люк, и спокойно укатили в закат на чужом Audi. Преступников благополучно поймали, однако прецедент на лицо: в такой ситуации может оказаться каждый. Достаточно поставить подпись в договоре – и вы, кроме шуток, можете оказаться в смертельной опасности.

Чтобы минимизировать риски, правоохранители рекомендуют соблюдать базовые правила предосторожности. Например – назначать встречи с потенциальными покупателями только в людных, хорошо освещенных местах. Желательно, чтобы рядом были камеры наружного видеонаблюдения. Так, на всякий случай. Однако даже это не гарантия безопасности – намного меньше шансов попасть в ловушку свободного рынка, имея за плечами напарника. Не ездить на встречи с незнакомыми людьми в одиночку – отличная идея. То же касается тест-драйва: не садитесь в свою машину в чужой компании. Кроме того, отдавать деньги стоит лишь после заключения договора купли-продажи – лучше всего сделать это в пунктах страхования.

Евгений Черемухин