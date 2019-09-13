telegr wh call

Новости

Школьников запретили выгонять с уроков

13 Сентябрь 2019, 08:31

Риелторы сказали, сколько стоит жить в "сталинке"

13 Сентябрь 2019, 08:01

Вот кому предстоит остаться без электричества

13 Сентябрь 2019, 07:29

Вот почему спидометр показывает неправильную скорость

13 Сентябрь 2019, 07:01

Жителям края сказали, к какой погоде готовиться

13 Сентябрь 2019, 06:15

"Водитель-ниндзя": как незамеченным проезжать ГИБДД

13 Сентябрь 2019, 05:31

Чиновникам запретят презентовать фэйковые видео в Госдуме

13 Сентябрь 2019, 04:45

Эксперт: четырехдневка зарплаты и производительность труда не убавит

13 Сентябрь 2019, 04:01

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Вот почему спидометр показывает неправильную скорость

13 Сентябрь 2019, 07:01

автомобиль, руль, авто, машина

Почему спидометр на авто обманывает, сообщает DEITA.RU.

Он действительно немного искажает скорость, с которой движется ваш автомобиль, потому что считает обороты выходного вала коробки передач. Еще на скорость могут влиять колеса иной конфигурации, поставленные водителем. Спидометр этот фактор не может учесть.

Чтобы не возникали опасные ситуации, спидометры стали настраивать на увеличение скорости. В меньшую сторону он не ошибается. Поэтому спидометр снижает риск штрафов ГИБДД и обеспечивает более безопасное движение для всех, кто находится на дороге.

Анастасия Туркова

Читайте также:

Популярный навигатор научился предупреждать о дорожных камерах

Что опаснее: езда на низких или высоких оборотах

На такие вопросы инспектора ГИБДД отвечать нельзя

Популярное

Медведев отменил восьмичасовой рабочий день

Важная функция появилась в «Сбербанк Онлайн»

Скaндaльное решение влaстей по зaрплaтaм отменят

"Фантастика": Верховный суд отменил арест экс-губернатора Хорошавина
‡агрузка...
Загрузка...