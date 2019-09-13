Вот почему спидометр показывает неправильную скорость

Почему спидометр на авто обманывает, сообщает DEITA.RU.

Он действительно немного искажает скорость, с которой движется ваш автомобиль, потому что считает обороты выходного вала коробки передач. Еще на скорость могут влиять колеса иной конфигурации, поставленные водителем. Спидометр этот фактор не может учесть.

Чтобы не возникали опасные ситуации, спидометры стали настраивать на увеличение скорости. В меньшую сторону он не ошибается. Поэтому спидометр снижает риск штрафов ГИБДД и обеспечивает более безопасное движение для всех, кто находится на дороге.

Анастасия Туркова