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Вот почему стекла в авто постоянно потеют
Названы постые способы справиться с этой проблемой, сообщает
DEITA.RU.
Влага, которая попадает в салон, становится причиной запотевания стекол, а также провоцирует появление специфического запаха. Эксперт Car.ru рассказал, как сделать так, чтобы окна в авто перестали потеть.
Вот некоторые причины появления лишней влаги в салоне машины. Как правило, появляются с осени по весну:
- мокрая или заснеженная одежда и обувь
- попадение снега или воды через открытую дверь или окно
- мокрые коврики, которые не успевают просыхать
- нарушение герметичности
Пути попадания влаги могут быть разными, но решать их нужно по одной схеме – сушить коврики и салон, тщательно отряхивать обувь от снега и стараться не садиться в салон в мокрой одежде.
Елена Миронова