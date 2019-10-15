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Вот почему стекла в авто постоянно потеют

машина, авто, транспорт, парковка

Названы постые способы справиться с этой проблемой, сообщает DEITA.RU.

Влага, которая попадает в салон, становится причиной запотевания стекол, а также провоцирует появление специфического запаха. Эксперт Car.ru рассказал, как сделать так, чтобы окна в авто перестали потеть.

Вот некоторые причины появления лишней влаги в салоне машины. Как правило, появляются с осени по весну:

- мокрая или заснеженная одежда и обувь

- попадение снега или воды через открытую дверь или окно

- мокрые коврики, которые не успевают просыхать

- нарушение герметичности

Пути попадания влаги могут быть разными, но решать их нужно по одной схеме – сушить коврики и салон, тщательно отряхивать обувь от снега и стараться не садиться в салон в мокрой одежде.

Елена Миронова

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