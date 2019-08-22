Это убережет вас от банковских мошенников в том числе, сообщает DEITA.RU.



Покупая новую СИМ-карту, мы ставим подписи в документах, даже не читая договор. Нам кажется, что он типовой, и изменить его невозможно.

Однако 4 галочки могут кардинально изменить ситуцию

Оператор не может предоставлять нам доступ к сетям других операторов без нашего разрешения. Такое разрешение важно, если вы отправляетесь за границу.

Без вашего разрешения оператор не имеет права передавать вашу персональную информацию третьим лицам. Если не поставить эту галочку, ваш номер телефона и другая информация может попасть и к мошенникам.

Без вашего согласия оператор не имеет права отправлять рекламные смс.

Оператор обязан отправлять смс с предупреждением о смене тарифного плана.

Елена Миронова