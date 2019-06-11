Не все автолюбители обращают внимание на то, что тормозную жидкость необходимо менять, сообщает DEITA.RU.

Потому, что она поглощает влагу, и на механизмах тормозной системы может появиться коррозия. И потому, что скопившаяся жидкость при экстренном торможении может закипеть.

Посмотрите в руководстве по эксплуатации авто, как часто следует заменять ее, чтобы не получить неприятных сюрпризов.

Как правило, она требует замены через каждые пару лет или через 50-60 тысяч километров пути.

Напомним, что своевременная проверка состояния вашего авто, прохождение техосмотров и ремонт могут спасти жизнь, позволив избежать ДТП и поломок на дорогах.

Анастасия Туркова