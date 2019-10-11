Новости
Новый тест: получить права станет сложнее
11 Октябрь 2019, 12:38
Вот почему во Владивостоке 9-балльные пробки
11 Октябрь 2019, 12:18
Статус ветерана присвоят тем, кто не участвовал в Великой Отечественной войне
11 Октябрь 2019, 12:15
Приморские лидеры смогут побороться за престижную руководящую должность
11 Октябрь 2019, 12:03
Денег нет: россияне стали меньше тратить
11 Октябрь 2019, 11:48
Паспорт при покупке алкоголя больше не спросят
11 Октябрь 2019, 11:33
ФСБ задержала вандалов, осквернивших Вечный огонь
11 Октябрь 2019, 11:24
Видео: грузовик обрушил мост на автомобили
11 Октябрь 2019, 11:00
Вот почему во Владивостоке 9-балльные пробки
Ежедневные многокилометровые пробки сводят жителей дальневосточной столицы с ума. И власти, простые горожане неоднократно предпринимали меры, чтобы понять, отчего же все-таки в самом автомобилизированном городе России пробки. Один из жителей города ответил на этот вопрос, засняв на видео ситуацию в районе остановки Спортивной, сообщает DEITA.RU. Видео опубликовал паблик «Экипажи ДПС».
Судя по кадрам, пробки образуются из-за автомобилей, которые припарковались на выделенной полосе для автобусов. Из-за трех автомобилей водителям автобусов, которые, к слову, зачастую становятся участниками аварии, образовался затор.
Автор утверждает, что если бы машины уехали — пробка бы рассосалась значительно быстрее.
Стоит отметить, что с мнение автора видео солидарные многие жители города. «Конечно. По всему городу, брошенные вдоль дорог машины — это помеха», «Вот если бы не только автор возмущался, но и другие граждане. Вышла бы пару водил, бабулька бы поорала. А так как всем ок, вот они и стоят», — уверены местные жители.
Екатерина Брязгунова
Видео: dps_vl