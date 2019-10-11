Вот почему во Владивостоке 9-балльные пробки

Ежедневные многокилометровые пробки сводят жителей дальневосточной столицы с ума. И власти, простые горожане неоднократно предпринимали меры, чтобы понять, отчего же все-таки в самом автомобилизированном городе России пробки. Один из жителей города ответил на этот вопрос, засняв на видео ситуацию в районе остановки Спортивной, сообщает DEITA.RU. Видео опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

Судя по кадрам, пробки образуются из-за автомобилей, которые припарковались на выделенной полосе для автобусов. Из-за трех автомобилей водителям автобусов, которые, к слову, зачастую становятся участниками аварии, образовался затор.

Автор утверждает, что если бы машины уехали — пробка бы рассосалась значительно быстрее.

Стоит отметить, что с мнение автора видео солидарные многие жители города. «Конечно. По всему городу, брошенные вдоль дорог машины — это помеха», «Вот если бы не только автор возмущался, но и другие граждане. Вышла бы пару водил, бабулька бы поорала. А так как всем ок, вот они и стоят», — уверены местные жители.

Екатерина Брязгунова