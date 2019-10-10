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Вот почему водители сигналят по утрам во дворах
Найдено гениальное объяснение – во всем виновата полиция,
сообщает DEITA.RU.
Одна из проблем для жителей больших городов – высокий уровень шума. И большую роль в его составлении играют водители.
Многие по привычке сигналят, когда встречают знакомых. А многие долго жмут на гудок, как только встают в пробку. Кто-то не стесняется сигналить даже утром во дворе жилого дома.
Тем не менее, согласно ПДД, в городе можно сигналить только в одном случае: чтобы предотвратить аварию. Во всех остальных случаях за это наказывают.
Однако, как пишет «За рулем», причина того, что водители продолжают шуметь, в смешном штрафе за нарушение. Всего 500 рублей по статье 12.20 КоАП. К тому же, не поставишь ведь по гаишнику в каждый двор, чтобы он выписывал по штрафу за каждый гудок.
Елена Миронова