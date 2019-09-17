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Вот почему яичный завтрак вреден для здоровья

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Ученые США признали, что так любимый многими завтрак с жареной яичницей, беконом и колбасой пагубно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и может стать причиной развития диабета. Об этом сообщает DEITA.RU.

В ходе эксперимента было доказано, что главную опасность в самом популярном в мире завтраке – яичнице с колбасой – играют насыщенные жиры: масло для жарки и животный жир, в высоком количестве содержащийся в беконе и колбасе. Яйца же сами по себе вредными для человека не являются.

По словам ученых, потребление сырых, вареных, а также приготовленных на пару яиц на завтрак не влияли на уровень глюкозы в крови испытуемых. В то время как в сочетании с насыщенными жирами, в том числе со сливочным маслом, полезный белковый завтрак превращался в бомбу замедленного действия для сердца и сосудов.

Также в ходе эксперимента выяснилось, что добавление большего количества яиц в привычный рацион также не повлияет на уровень содержания сахара в крови.

Екатерина Цой

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