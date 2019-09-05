Правда ли, что зарядка смартфонов с помощью прикуривателя авто убивает батарею, сообщает DEITA.RU со ссылкой на AndroidLime.

Проблема в том, что автовладельцы часто заряжают свои телефоны с помощью некачественных китайских переходников, которые не способны поддерживать постоянный уровень напряжения. Контроллер в таких условиях уменьшает силу тока, ЗУ выдаст 2А. Перепады напряжения снизят показатель еще больше: до 1,5А или даже до 1,2А. Аккумулятор не сможет продолжать зарядку и начнет тратить накопленный заряд.

Зарядные устройства от прикуривателя, которые не прошли проверку, будут проводить не более 15-20 процентов от той силы тока, которую указывает производитель. Это означает, что телефон во время зарядки продолжит разряжаться, и его литий-ионная батарея быстрее выйдет из строя.

Анастасия Туркова