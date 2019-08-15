Ограничить использование автомобилей, которые достигли предельного срока эксплуатации, хотят на законодательном уровне, однако критерии для запрета ещё не определены, сообщает DEITA.RU.

По данным «Автостат», на сегодняшний день можно посчитать, сколько транспортных средств в России принадлежит тому или иному возрасту эксплуатации.

К началу текущего года на территории страны было зарегистрировано сорок три с половиной миллиона легковых автомобилей. Из них лишь шесть процентов «старичков», возраст которых превышает 30 лет. В числовом выражении это немногим больше 2,5 млн автомобилей.

Транспортных средств, которые были выпущены не более 30 лет и не ранее 21-го года назад, насчитывается немногим менее шести с половиной миллионов — 15%. Почти такой же показатель и у машин, которым 16–20 лет – 14% или шесть млн штук. 25% легковых автомашин выпущено 11-15 лет назад.

Самый большой процент у «молодёжи» среди авто – порядка 42% (чуть более 18 миллионов) набрали те ТС, которые не старше десяти лет.

Софья Корф