Вот сколько будет стоить проезд «зайцем» по платной автодороге

Сегодня в России действует полтора миллиона километров автомобильных дорог общего пользования, из них лишь 1200 км — платные. Однако законы об их функционировании активно обсуждаются и вводятся, особенно касаемо штрафных санкций. Одна из новых инициатив правительства предусматривает взимать деньги с водителей, которые проехали по таким дорогам «зайцем», сообщает DEITA.RU



Новый штраф за неоплаченный проезд по таким дорогам может появиться уже в самое ближайшее время. Соответствующий документ уже одобрен и направлен в Государственную Думу. Согласно ему, водители «легковушек», выехавшие на платную автодорогу, и не заплатившие за это деньги, будут должны государству 2.5 тысячи рублей. Те, кто оказался в той же ситуации, но за баранкой большегруза — отдадут государству 5500 рублей. Сам по себе, неоплаченный проезд по таким дорогам приравнивается к административному правонарушению, по аналогии с отказом платить за муниципальную парковку.

Инициатива сделать нормой такие штрафы возникла не случайно. Идея платной дороги в том, что она должна быть безбарьерной. Так называемая система «фри-флоу» должна автоматически(при помощи камер) фиксировать въезжающие авто и штрафовать «зайцев». Однако действующее сегодня законодательство не позволяло ей полноценно работать. Именно поэтому, считают эксперты, и разработали вышеописанный документ, предписывающий, в числе прочего, и новые штрафы для водителей автомобилей.

Евгений Черемухин