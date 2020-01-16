Вот сколько денег Путин «подарил» семьям ради рождения детей

На содержание детей до 7 лет российским семьям выделят дополнительные средства, сообщает DEITA.RU. Такие решения анонсировал Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию.



Как отметил президент, страна находится в тяжелой демографической ситуации, поэтому были разработаны новые меры поддержки российских семей. В частности, президент сказал, что на каждого ребенка российской семьи, где доход ниже прожиточного минимума, смогут получать по пять с половиной тысяч рублей. Средства пойдут в семьи уже в этом году, однако тем молодым семьям, где денег будет не хватать, выплаты увеличат до уровня прожиточного минимума.

Изменится программа «Материнский капитал» – выдавать их будут после рождения первенца, при рождении второго сумма выплат увеличится на треть до 600 тысяч рублей. Действовать она будет по 2026 год. Суммы будут ежегодно увеличиваться согласно уровню прошлогодней инфляции.

Отметим, что несколько лет назад вводили меру поддержки – выплата на ребенка до того как ему не исполниться 1,5 года. Тогда на него выделяли средства, если общий семейный доход был ниже ПМ на каждого члена семьи. Программа маткапитала появилась в середине нулевых, первоначально выплаты давались только по рождению второго ребенка. Средства могли потратить на образование или покупку жилья, со временем варианты трат серьезно расширили. К примеру, с этого года средства могут пойти на строительство дома на дачном участке.

Иван Крышан