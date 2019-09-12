Вот сколько денег родители тратят на репетиторов

Родители школьников ежегодно тратят 41 миллиард рублей на репетиторов по математике и около 3 миллиардов – на репетиторов по английскому языку, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РГ». К таким выводам пришли аналитики рынка дополнительного образования Skyeng.

Вот из чего складываются такие цифры: количество учащихся в школах сегодня в стране – 16,5% миллионов. Среди них усиленно изучают математику на оплачиваемых курсах или с репетиторами – приблизительно три миллиона. А средняя стоимость по этому предмету – 2270 рублей ежемесячно. Прибавляем сюда момент, что большинство детей занимаются с репетиторами около шести месяцев, а не весь год. В результате получится вышеупомянутая сумма в 41 миллиард рублей.

На подготовку к ЕГЭ и ОГЭ россияне тратят 60 миллиардов рублей - сегодня. К 2021 году сумма увеличится до 85 миллиардов в связи с добавлением в список обязательных к сдаче предметов английского языка.

Анастасия Туркова