Вот сколько денег уйдет на дешевую ипотеку

Сколько денег нужно для воплощения программы со льготной ипотекой дальневосточникам, сказал замминистра финансов РФ. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU».

Молодым семьям дальневосточников, которые желают оформить ипотеку под два процента годовых, потребуется пять – десять миллиардов, сказал Алексей Моисеев, замминистра финансов. Имеется в виду сумма, предназначенная для реализации программы в 2020 году.

В текущем году, по мнению Моисеева, серьезных затрат ждать не стоит.

Кто станет организатором, еще решается, но вариантов два. Либо им станет Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), либо ДОМ.РФ.

Анастасия Туркова