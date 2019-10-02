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Вот сколько «легких» денег в среднем задолжали россияне
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Коллекторы выяснили среднюю задолженность россиян перед микрофинансовыми организациями. Об этом сообщает DEITA.RU.
Согласно подсчетам экспертов НАПКА, средняя «просрочка» граждан выплат по займам «легких» денег в последнем летнем месяце составила одиннадцать тысяч рублей. При этом специалисты отмечают сокращение общего числа задолженностей перед МФО примерно на четверть - за год просроченные долги россиян снизились на двадцать пять процентов.
По мнению экспертов, к положительной динамике привело жесткое урегулирование рынка микрофинансов в России в плане более ответственной проверки кредитных историй граждан перед выдачей заема и рефинансирования уже имеющихся долгов и процентов по выплатам.
В НАПКА предположили, что к концу текущего года вышеуказанный показатель окажется еще более положительным благодаря вступившему в силу закону о расчете предельной долговой нагрузке россиян перед одобрением новых денежных займов.
Екатерина Цой