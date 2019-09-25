Вот сколько пенсионеров прокормит зарплата депутата

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Эксперты подсчитали, сколько пенсионеров России сможет прокормить среднестатистический депутат Госдумы на свою зарплату. Об этом сообщает DEITA.RU.

Во-первых, следует отметить, что средняя заработная плата государственного парламентария выше минимальной пенсии по стране примерно в тридцать-сорок раз.

В ключевых регионах стране минимальная пенсия не достигает показателя выше девяти тысяч рублей. Исключением из правил являются выплаты в дальневосточных регионах и территориях Крайнего Севера – там сумма минимальной пенсионной выплаты достигает девятнадцати тысяч рублей. Правда, по словам экспертов, на общую картину в России эти исключения совершенно не влияют.

В это же время минимальная зарплата депутатов Госдумы в текущем году колеблется от трехсот с половиной тысяч рублей до четырехсот с учетом вычета всех налоговых сборов и президентских «понижений». Кроме того, не стоит забывать, что государство ежемесячно направляет около полутора миллиона рублей на содержание «слуг народа» - оплату страховки и медобслуживания, аренды жилья, питания, отдыха, проезда в общественном транспорте и т.д.

Кстати, после выхода на заслуженных отдых, пенсии депутатов никогда не бывают ниже пятидесяти тысяч рублей, а за «коммуналку» за них платит государство.

Путем не хитрых расчетов, можно сделать вывод, что на одну заработную плату депутата Госдумы могут жить до сорока российских пенсионеров.

Екатерина Цой

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