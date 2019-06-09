Денежное довольствие большинства инспекторов ДПС не дотягивает до средней заработной платы, которая в 2019 году составляет 43 тысячи рублей, сообщает DEITA.RU.

Как пишет RuDorogi, младший лейтенант, только что получивший заветные звезды, может претендовать на зарплату от 31 до 33 тысяч рублей. Постепенно, с получением новых звезд, увеличивается и заработная плата, однако это происходит очень постепенно. Так, лейтенант получает всего лишь на 500 рублей больше, старший лейтенант — 1000 рублей.

Денежное довольствие начальника отделения Госавтоинспекции составляет 45–50 тысяч рублей. Руководители регионального отделения могут рассчитывать на доход около 80 тысяч.

Отметим, что такая относительно небольшая заработная плата компенсируется тем, что сотрудники ГИБДД выходят на заслуженный отдых после 20–25 лет выслуги, то есть примерно в 40–45 лет.

Что касается дополнительного дохода, то есть взяток, то на сегодняшний день с учетом развития электронных технологий их становится значительно меньше. Еще вчерашние взяточники отказываются от лишний 5 тысяч в пользу свободы и ранней пенсии.

Екатерина Брязгунова