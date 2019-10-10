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Вот сколько получает важный специалист в столице
Кондитер в дальневосточной столице получает от тридцати четырех тысяч рублей, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали представители Superjob.
Как рассказали специалисты, которые провели анализ заработных плат семидесяти российских городов, в дальневосточной столице зарплата кондитера составляет тридцать четыре тысячи.
На западе страны их коллеги получают незначительно больше — в Москве до сорока пяти тысяч, а в Санкт-Петербурге — до тридцати семи тысяч.
На Дальнем Востоке зарплаты, конечно, поменьше. В Хабаровске — тридцать две тысячи, а в Чите — двадцать восемь.
Ранее прошла информация о том, что во Владивостоке заработная плата может непринужденно достигать уровня сто тысяч рублей. Примечательно, что достичь такой плату на квалифицированный труд несложно. Однако, большинство вакансий исключительно для мужчин.
Екатерина Брязгунова