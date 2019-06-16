От одного до шести процентов от заработной платы заплатят россияне в счет будущей пенсии в рамках индивидуального пенсионного капитала, сообщает DEITA.RU. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источник близкий к представителям российского правительства.

Напомним, глава России Владимир Путин одобрил очередную пенсионную реформу, нацеленную на увеличение пенсии. По мнению президента, к системе индивидуального пенсионного накопления ни в коем случае нельзя подключать насильно. Это должно быть добровольно. Граждане должны самостоятельно принимать решение о ежемесячных отчислениях. Ведь если такое решение принимается, от зарплаты гражданина будет уже не 43 процента уходить на различные нужды, в том числе подоходный налог и различные фонды, а 49.

Стоит отметить, что шесть процентов — не предел. Каждый человек вправе сам решать, сколько процентов он будет отчислять на свою будущую пенсию.

Данный проект закона будет уже этим летом внесен на рассмотрение Государственной Думы.

Екатерина Брязгунова