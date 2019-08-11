Размер заработной платны российских космонавтов скрывают, сообщает DEITA.RU.

На вопрос журналистов издания «Известия», сколько же получают представители столь редкой профессии, ответ оказался однозначный, понятный, но неконкретный.

Так, заработная плата космонавтам выплачивается строго согласно специальному положению, в котором полностью расписано матобеспечение космонавтов. В «Роскосмосе» уверяют, что за российских специалистов переживать не следуют. Их труд оплачивается на уровне зарубежных коллег.

Отметим, что в документе указан оклады работников «Роскосмоса». У кандидата в космонавты оклад составляет 60,9 тысячи рублей, у космонавтов немного повыше — 63,8 тысячи рублей, у космонавтов-инструкторов еще выше — 88,45 тысячи рублей. За хорошую работу их премируют на 25 процентов от оклада. Плюс ежегодно выплачивается 13 зарплата.

Екатерина Брязгунова