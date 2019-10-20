Новости
Подчиненный Медведева признал крах пенсионной реформы
20 Октябрь 2019, 19:50
Вот сколько зарабатывают на материнстве звезды шоу-бизнеса
20 Октябрь 2019, 19:20
Путин отчитал главу федерального округа и губернатора
20 Октябрь 2019, 18:55
Видео: Приморью грозит экологическая катастрофа
20 Октябрь 2019, 18:32
Силуанов сделал заявление о доходах россиян
20 Октябрь 2019, 17:59
Фото: пикап с ребёнком перевернулся в столице
20 Октябрь 2019, 17:21
Бороться с пьяными за рулем начнут по-новому
20 Октябрь 2019, 16:50
Банки проверят телефонные номера клиентов
20 Октябрь 2019, 16:20
Вот сколько зарабатывают на материнстве звезды шоу-бизнеса
Рождение малыша в семьях российских знаменитостей скорее рассматривается, как еще одна возможность неплохо заработать, сообщает DEITA.RU.
Так, Гном Гномыч — сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской — уже принес звездным родителям 10 миллионов рублей. Из мальчишки удалось сделать не только юного фигуриста, но модель.
Телеведущая Ксения Собчак сразу после рождения сына Платона выделила в своем блоге место, где можно обсуждать товары для новорожденных. Особенно активно экс-кандидат в президенты России рекламировала молокоотсосы, даже фотографировалась с ним. По данным «Экспресс-газеты», в тот момент место рекламу в блоге телеведущей можно было опубликовать за 450 тысяч рублей.
Активно рекламирует детские товары Ксения Бородина, точнее ее дочери — Маруся и Теона. Девочки фотографируются со школьными товарами и игрушками. Размещение таких снимков у звездной мамы в Instagram обходится рекламодателей обходится от 50 до 100 тысяч рублей.
Екатерина Брязгунова