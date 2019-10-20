telegr wh call

Новости

Подчиненный Медведева признал крах пенсионной реформы

20 Октябрь 2019, 19:50

Вот сколько зарабатывают на материнстве звезды шоу-бизнеса

20 Октябрь 2019, 19:20

Путин отчитал главу федерального округа и губернатора

20 Октябрь 2019, 18:55

Видео: Приморью грозит экологическая катастрофа

20 Октябрь 2019, 18:32

Силуанов сделал заявление о доходах россиян

20 Октябрь 2019, 17:59

Фото: пикап с ребёнком перевернулся в столице

20 Октябрь 2019, 17:21

Бороться с пьяными за рулем начнут по-новому

20 Октябрь 2019, 16:50

Банки проверят телефонные номера клиентов

20 Октябрь 2019, 16:20

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Вот сколько зарабатывают на материнстве звезды шоу-бизнеса

собчак

Рождение малыша в семьях российских знаменитостей скорее рассматривается, как еще одна возможность неплохо заработать, сообщает DEITA.RU.

Так, Гном Гномыч — сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской — уже принес звездным родителям 10 миллионов рублей. Из мальчишки удалось сделать не только юного фигуриста, но модель.

Телеведущая Ксения Собчак сразу после рождения сына Платона выделила в своем блоге место, где можно обсуждать товары для новорожденных. Особенно активно экс-кандидат в президенты России рекламировала молокоотсосы, даже фотографировалась с ним. По данным «Экспресс-газеты», в тот момент место рекламу в блоге телеведущей можно было опубликовать за 450 тысяч рублей.

Активно рекламирует детские товары Ксения Бородина, точнее ее дочери — Маруся и Теона. Девочки фотографируются со школьными товарами и игрушками. Размещение таких снимков у звездной мамы в Instagram обходится рекламодателей обходится от 50 до 100 тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

МИД РФ поддержал Собчак в свадебном скандале

Собчак сказала, почему рассталась с Виторганом

Собчак поручилась за бизнесмена, обвиняемого в миллиардном мошенничестве

Популярное

Фото: погибла известная блогер-мотоциклист

Приморец выплатил рекордный штраф за нарушение ПДД

Похищены люди: в Приморье возбуждено уголовное дело

Вместо путешествия в Китай женщина купила путевку в суд
Загрузка...
Загрузка...