Вот сколько зарабатывают на материнстве звезды шоу-бизнеса

Рождение малыша в семьях российских знаменитостей скорее рассматривается, как еще одна возможность неплохо заработать, сообщает DEITA.RU.

Так, Гном Гномыч — сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской — уже принес звездным родителям 10 миллионов рублей. Из мальчишки удалось сделать не только юного фигуриста, но модель.

Телеведущая Ксения Собчак сразу после рождения сына Платона выделила в своем блоге место, где можно обсуждать товары для новорожденных. Особенно активно экс-кандидат в президенты России рекламировала молокоотсосы, даже фотографировалась с ним. По данным «Экспресс-газеты», в тот момент место рекламу в блоге телеведущей можно было опубликовать за 450 тысяч рублей.

Активно рекламирует детские товары Ксения Бородина, точнее ее дочери — Маруся и Теона. Девочки фотографируются со школьными товарами и игрушками. Размещение таких снимков у звездной мамы в Instagram обходится рекламодателей обходится от 50 до 100 тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова