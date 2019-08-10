При оформлении ипотеки российские банки идут на различные ухищрения, лишь бы выманить у россиян дополнительные деньги, сообщает DEITA.RU.
В частности, банки пытаются навязать различные условия дополнительного страхования. Зачастую эти схемы находятся вне закона. Ставка по ипотеке при этом может возрасти до 7 процентов.
Клиенту могут застраховать жизнь и здоровье, что вовсе не является обязательным условием ипотеки.
Прочитав договор внимательно и обнаружив эти факты, семья имеет право переоформить сделку в течение двух недель.
Банки навязывают ненужные страхования, при этом не вписывая их стоимость в игровую сумму платежа. Но это далеко не все.
К примеру, на момент подписания договора банк может проводить скидочнную акцию — человек ведется на это, акция заканчивается и процент возвращается на прежний уровень. Естественно, заемщиков об этом банк не оповещает.
Кредитные организации могут схитрить в графике платежей. Его всегда нужно изучать внимательно.
Любые нестыковки банк может спокойно спихнуть на технические сбои, но договор будет подписан и придется платить. Жалобы на такие действия в последнее время увеличились.
Еще пример — досрочное погашение. Бывает так, что банк ограничивает даты досрочного взноса, а если человек платит даже раньше срока — ему приходит комиссия.
Под различными предлогами банки могут менять процент первоначального взноса.
Например, людей ставят перед фактом без согласования, что дать деньги могут не на 90 процентов стоимости квартиры, а на 80.
Сейчас по каждому региону в правительстве создают комиссию, которая будет выявлять нарушения. Список нарушений обязали предоставить до 15 сентября.
Многие семьи с детьми до сих по боятся брать ипотеку. Так, за первые полгода 2019 года было выдано всего 3753 кредита на сумму около 9,5 млрд рублей.
Ипотека для семей с детьми получила «второе рождение» в 2017 году. Тогда президент Владимир Путин объявил ставку в 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок.
Василий Кучин